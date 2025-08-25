A Carmine Buccilli e Silvia Nasso la 25esima edizione de “L’Arrampicata di Tolfa” • Terzo Binario News

Carmine Buccilli e Silvia Nasso si aggiudicano la 25° edizione de “L’Arrampicata di Tolfa”

Giovedì scorso, lo splendido paesaggio dei Monti della Tolfa ha ospitato una delle gare podistiche più attese dell’estate: la storica “Arrampicata di Tolfa”.

L’ evento, organizzato dal gruppo podistico Monti della Tolfa L’Airone con il patrocinio del Comune di Tolfa, giunto alla 25a edizione, ha richiamato centinaia di atleti da tutto il Lazio, pronti a confrontarsi non solo con i loro avversari, ma soprattutto con la salita che dà il nome alla corsa.

Il clima, sereno e non eccessivamente caldo, ha accolto i partecipanti sin dalle prime ore del pomeriggio. La partenza, avvenuta alle 18:00, ha visto il gruppo sfilare per i primi chilometri pianeggianti, dove i ritmi sono stati subito elevatissimi.

Come da tradizione, la salita è stata il momento decisivo. Un tratto che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale di ogni corridore. C’è chi ha mantenuto un passo costante, chi ha dosato le energie per non esplodere e chi ha dovuto rallentare per gestire la fatica. Il tifo caloroso del pubblico, posizionato nei punti più difficili del tracciato, ha fornito una spinta cruciale, un’iniezione di adrenalina per superare le difficoltà.

Ottimo il ristoro finale con prodotti locali del territorio che ha accolto i 239 atleti giunti al traguardo.

Per la cronaca Carmine Buccilli , ha preso saldamente il comando della gara arrivando in solitaria primo al traguardo con il tempo di 33’24’’. L’atleta della società SS.Lazio si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo il titolo di vincitore dell’arrampicata di Tolfa. Al secondo posto Daniele Mellini, giovane promessa della Tirreno atletica Civitavecchia con il tempo di 35’ 44”. Sul terzo gradino del podio Marco Giannini della Atletica Montefiascone, con 36’28”.

In campo femminile Silvia Nasso si conferma per il terzo anno consecutivo regina dell’Arrampicata con il tempo di 43’02. L’atleta della Tirreno atletica di Civitavecchia si aggiudica il Memorial dedicato ad Ira Capri, indimenticata atleta locale che nel corso della sua carriera sportiva ha gareggiato per il gruppo Airone e per la Tirreno Atletica.

Completano il podio femminile Angela Episcopo della Podistica Solidarietà e Marta Fiorucci running team.

Il premio per la società con più atleti al traguardo se lo aggiudica la PODISTICA SOLIDARIETA’ con 30 atleti, seguiti a pari merito da Bancari Romani, Atletica Montefiascone e Monti della Tolfa Airone.

Bilancio più che positivo per Fausto Fiorucci, uno dei più attivi organizzatori del Gruppo Monti della Tolfa L’Airone, società organizzatrice dell’evento: “Un ringraziamento particolare va alle autorità locali per la fattiva collaborazione, a tutti i volontari che sono prodigati per consentire la buona riuscita della manifestazione e a tutti gli sponsor che hanno supportato l’evento.

Presenti per la gara e per la premiazione la Sindaca Stefania Bentivoglio ed il Consigliere Comunale Tiziano Tedesco che si complimentano con il gruppo L’Airone per l’ottima riuscita della manifestazione ” Arrampicata di Tolfa” che si conferma ancora una volta un evento che va oltre la semplice competizione perché è una vera festa dello sport, un’occasione per scoprire la bellezza del territorio tolfetano e un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della corsa.

I partecipanti e gli organizzatori si danno già appuntamento al prossimo anno per la 26a edizione, pronti a “scalare” di nuovo la Tolfa.