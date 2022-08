Tim non funzionante in via delle Colonie a Santa Marinella • Terzo Binario News

Disservizi dal 13 agosto ancora non risolti

Disagi internet in via delle Colonie a Santa Marinella. Lungo l’arteria gli utenti non riescono a collegarsi né via cellulare né tramite linea fissa.

Quella qui sotto è una delle segnalazioni inviate alla compagnia telefonica perché il disagio si verifica dal 13 agosto e ancora non è stato risolto.

La problematica è stata anche evidenziata via social e, sebbene dei tecnici siano intervenuti sul posto, il disservizio è rimasto irrisolto.