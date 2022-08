Parcheggio selvaggio in via Kennedy a Ladispoli: auto sugli scivoli e sulle strisce • Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino, piuttosto arrabbiato dopo aver visto due auto, in via Kennedy parcheggia e – a suo dire lasciate – dal 13 agosto in quelle posizioni.

Una occupa lo scivolo di un marciapiede, l’altra è sulle strisce pedonali.

“Abito nella via – racconta – e volevo segnalare come si parcheggia in questa via.

Dal giorno 13 agosto, una autovettura è parcheggiata sulle strisce pedonali e passaggio per disabili. I nostri cari vigili dove sono?”

