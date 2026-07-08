Un’estate di libri sul Lungomare di Cerveteri con la Mondadori Bookstore ad Etruria Village • Terzo Binario News

Mercoledì 15 luglio c’è Maria Beatrice Alonzi, il 22 Giorgia Chiugi e il 29 Sonia Milan: a breve il programma completo anche di agosto e settembre

Un’estate di libri, di nuovi autori, di emozioni, storie nuove e racconti, ma soprattutto un’estate insieme, in amicizia, in riva al mare lasciandosi cullare da tramonti mozzafiato. Prosegue la rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, organizzata all’interno dell’Etruria Village insieme al “Banana Village” e “Nostro al Mare”. Ogni mercoledì, alle ore 19:00, un libro ed un autore nuovo, pronto a raccontarsi e a condividere con il pubblico le proprie emozioni e sentimenti. Tutte le presentazioni letterarie sono ad ingresso libero e gratuito.

“Dopo i bellissimi pomeriggi trascorsi insieme ai primi autori dell’edizione 2026 de #laMondadoriCerveteriIncontra, un altro tris di presentazioni letterarie in riva al mare a Campo di Mare, come sempre nella meravigliosa cornice dell’Etruria Village allestita dal ‘Banana’ e ‘Nostro’, che ringraziamo per l’ospitalità e per la rinnovata collaborazione – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – crediamo fortemente in questa versione estiva degli incontri letterari della nostra libreria: portare momenti culturali, di confronto e conoscenza in un contesto speciale come quello del mare lo riteniamo fondamentale, per avvicinare sempre di più il pubblico al meraviglioso mondo dei libri”.

“Stiamo definendo il programma dettagliato anche di agosto e settembre – proseguono Andrea e Tarita – molti degli incontri inoltre, saranno presentati e moderati da altrettante autrici e autori già noti al nostro pubblico: una testimonianza di come si sia creata una rete di autori che va oltre alla singola presentazione del libro, ma che si pone l’obiettivo di dare vita ad un ciclo virtuoso di incontri e scambio culturale. Vi aspettiamo, per emozionarci insieme, per conoscere nuove vite e nuove storie!”.

Primo appuntamento da segnare in agenda, quello di mercoledì 15 luglio con Maria Beatrice Alonzi, business & Career Coach da oltre 10 milioni di click, impegnata con alcuni dei più grandi brand italiani e internazionali con i quali ha contribuito a creare i nomi più famosi della nuova imprenditoria italiana digitale e offline. In riva al mare, presenterà “Hai ancora paura”, edito da Sperling.

Mercoledì 22 luglio è il turno di Giorgia Chiugi, divulgatrice scientifica e insegnante di Yoga, che presenterà “Dante Life Coach – Lezioni di sopravvivenza per anime smarrite”, una rivisitazione in chiave moderna della Divina Commedia. La Chiugi, utilizzerà il capolavoro di Dante come strumento di crescita personale, un viaggio tra inferni quotidiani, purgatori personali e paradisi possibili. Al termine della presentazione, la stessa autrice guiderà una lezione di yoga al tramonto aperta a tutti.

Il mese di luglio della Mondadori in riva al mare si concluderà mercoledì 29, con Sonia Milan, autrice che in più circostanze è stata ospite a Cerveteri e che dopo il grande successo de “La Primogenita” torna con un nuovo appassionante e imperdibile romanzo, “La sorella prediletta”, una saga familiare che intreccia avvenimenti storici alle vite straordinarie di due sorelle. A condurre l’incontro con la Milan, ci sarà Marina Zucchelli, “amica” di Mondadori Cerveteri e già ospite della libreria la scorsa primavera quando presentò il libro “Latte”, edito da Rizzoli.