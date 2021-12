Terremoto in giunta a Cerveteri: si dimette la vice sindaco Francesca Cennerilli - Terzo Binario News

“C’è la necessità di dover mettere un punto a tante situazioni che non mi appartengono più da tempo. Non vado via per riapparire sotto altra veste in un futuro prossimo”

Francesca Cennerilli si dimette da vice sindaco di Cerveteri nonché assessora ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. Uno dei volti storici dell’amministrazione Pascucci che a pochi mesi dal voto lascia l’incarico.

Due in particolare i fronti di cui si è occupata la Cennerilli: il problema mense nelle scuole e gli aspetti legati al sociale oltre a Liberamente, la prima spiaggia interamente dedicata ai disabili che lei ha pensato e che è diventata un modello a livello regionale.

Nella lettera esclude eventuali altri incarichi.

“Caro Direttore,

Utilizzo la sua testata per comunicare alla cittadinanza che oggi dopo il mio ultimo intervento in consiglio comunale, ho rassegnato al Sindaco le mie irrevocabili dimissioni da Assessora ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, nonché Vicesindaco di questa Amministrazione.

È stata una lunga e sofferta decisione la mia, che nasce da motivi non esclusivamente personali.

Nasce dalla necessità di dover mettere un punto a tante situazioni che non mi appartengono più da tempo, ma che per senso del dovere estremo, ho portato avanti cercando di renderle più accettabili, ma troppo spesso ho avuto la sensazione di essere costantemente in una direzione ostinata e contraria e questo spesso non aiuta.

I motivi che mi hanno spinto a prendere questa decisione sono molti, ma non è questa la sede per affrontarli, svilirebbero il lavoro svolto e i risultati ottenuti, ed enfatizzerebbero quelli non raggiunti.

Non è una resa dei conti.

Non è uno sfogo, vuole essere solo un giusto saluto, un congedo dopo tanti anni di assiduo servizio.

Ho fatto del mio meglio sempre.

O almeno ci ho provato.

Sono stata onorata sempre di aver rivestito questo ruolo, da quando ho iniziato inesperta nel lontano 2008 ad oggi.

Non ho mai lesinato energie per dare ai nostri cittadini le risposte che cercavano. Ho cercato di fare squadra sempre, ho dedicato tempo forze ed energie in un settore come quello dei servizi sociali e della scuola, cercando di mettere i cittadini ed i problemi della città al primo posto.

Ho sicuramente anche sbagliato molto, diffido sempre da chi non sbaglia o sbaglia senza ammetterlo, ma soprattutto da questi anni in cui ho dato tanto, ho ricevuto di più.

Ho ricevuto esperienza, consapevolezza, maturità politica, amministrativa e personale.

Ho ricevuto dagli elogi ricevuti e dalle critiche che ho sempre accettato e sulle quali ho sempre riflettuto per migliorarmi.

Ho ricevuto da ogni singola persona che ho incontrato in questo percorso, sia collega, sia singolo cittadino.

Ed a tutte queste persone va il mio saluto ed il mio ringraziamento per avermi accompagnato in questo percorso.

Vorrei ringraziare per prima la mia famiglia che in tutti questi anni mi ha sostenuta e incoraggiata in maniera incondizionata, ed anche adesso davanti a questa mia scelta forse inaspettata, ha detto vai per la tua strada, noi saremo lì con te.

Va al mio gruppo ‘ AnnoZero’, ad ogni persona che ne ha fatto parte insieme a me da quando lo abbiamo creato ad oggi, perché è una famiglia che ha sempre creduto in me.

Va a tutti i dipendenti del Comune di Cerveteri, vecchi nuovi e nuovissimi.

Perché con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto, e nonostante le difficoltà incontrate negli anni insieme abbiamo trovato una soluzione.

Va ad Alessio, all’amico oltre che Sindaco che mi ha permesso di arrivare fin qui e che spero di aver reso orgoglioso del mio lavoro.

Va a tutti i cittadini che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta in questi anni, che mi hanno sempre trovato e che hanno incrociato la mia vita in un enorme via vai di problemi e anche di battute e sorrisi.

Insomma è arrivato per me il momento di dire addio.

Si addio non arrivederci.

Non vado via per riapparire sotto altra veste in un futuro prossimo.

Non è nelle mie corde.

Io ho sempre lavorato per il bene comune da amministratore e continuerò a farlo da cittadina, con la libertà di scegliere che ho sempre avuto e che oggi mi porta a scegliere di fermarmi qui.

Auguro a chi verrà dopo di me, alla squadra che c’è o che ci sarà domani, qualunque essa sia, un grande in bocca al lupo.

Ci vuole coraggio amore e pazzia per fare quello che ho fatto io in questi anni, spero non manchino mai a chi deciderà di intraprendere questo percorso, io quelle caratteristiche credo di non averle mai perse, ma quando si ferme l’entusiasmo, bisogna avere la forza di cambiare per rispetto di tutti e soprattutto di me stessa.

Non è un gioco, è un impegno serio, e con serietà va gestito.

Grazie Daje”

Francesca Cennerilli