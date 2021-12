Il Movimento Insieme plaude lo scioglimento del consorzio Cerreto - Terzo Binario News

“Il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, con riferimento all’articolo 31 del vigente Statuto del Comune di Ladispoli, intestato “La partecipazione delle libere forme associative” per la migliore tutela degli interessi generali della comunità, augura a tutti un sereno e gioioso periodo natalizio in virtù delle nostre radicate tradizioni.

Nel contempo, il Movimento de quo evidenzia che per le vie brevi, cittadini e gli amici del folto Gruppo “Giustizia e Libertà”, ci hanno chiesto di interessarci relativamente alla notizia concernente la chiusura del noto Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma) pubblicata e diffusa dai Mass Media nonché di fornire notizie in merito alla metanizzazione del quartiere Cerreto di Ladispoli (Roma).

Innanzitutto, preliminarmente, il Movimento de quo fa i complimenti agli attuali Addetti ai Lavori per aver proceduto, dopo circa 40 anni, alla citata chiusura e scioglimento del Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma), come diffuso e pubblicato dai Mass Media e, contestualmente, in merito alla stessa, in sintesi e per ordine, si procede ad evidenziare quanto segue.

A tal proposito, si rappresenta che non si può escludere, che in data 22.11.2015 il Movimento de quo, inoltrò al Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli (Roma) dell’epoca, la proposta in ordine alla situazione del Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma) – Regolamento del Consiglio Comunale di Ladispoli (Roma) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 03.12.1991: ” Spettabile Consiglio Comunale di Ladispoli (Roma) del 23 novembre 2015 ore 19.00 e del 24 novembre 2015 ore 19.00, il Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, chiede alle SS.LL. per la migliore tutela di interessi generali della comunità, di valutare, ove nulla osti, l’incarico finalizzato a far predisporre all’Ente Locale avvalendosi dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, l’Accertamento Tecnico Preventivo – A.T.P.. A tal proposito si evidenzia che quanto richiesto dal Movimento Civico di Idee e Cultura “INSIEME”, sigla “INS.”, si rende opportuno, necessario ed indispensabile, al fine di risolvere definitivamente l’articolata e particolare vicenda del citato Consorzio obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma), consentendo così di reperire l’esatto importo di denaro e trovare bonario componimento in merito alla pretesa di somme da parte del predetto Consorzio nei confronti dei presunti morosi, atteso che non si può escludere l’importanza del contenuto delle spontanee dichiarazioni rese pubbliche nel Consiglio Comunale del 17 novembre 2015 di Ladispoli (Roma).

Attualmente, il Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli è in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 31.01.2017 e come risulta scritto nel Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Ladispoli n.177 del 13.10.2020, in sintesi, il Tribunale di Civitavecchia con decreto n. 2707 del 23 febbraio 2017 ha proceduto alla nomina dei Commissari Liquidatori del Consorzio Cerreto, in luogo di quelli revocati dall’assemblea consortile, per svolgere … sotto la diretta sorveglianza del Tribunale di Civitavecchia, tutte le attività, operazioni, incombenti, formalità e quant’altro necessario alla liquidazione del patrimonio consortile ed alla definizione di tutte le attività del Consorzio medesimo attualmente in corso…

Pertanto, tenuto conto di quanto scritto nel citato Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Ladispoli n.177 del 13.10.2020, risulta la proposizione di azione giudiziaria nei confronti degli ex liquidatori, revocati dall’assemblea consortile del 22 novembre 2008, al fine di tutelare il credito vantato dall’Amministrazione comunale, così come accertato giudizialmente dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 222 dell’ 11 marzo 2003, e, quindi, occorre a questo punto domandarci CHI PAGHERA’ ALLA FINE E QUALE SARA’ L’IMPORTO TOTALE DA ONORARE, atteso che “… in merito al recupero della restante somma di € 1.097.277,61 (oltre interessi) ancora dovuta al Comune di Ladispoli per l’esproprio delle c.d. aree verdi..”, come risulta indicato nel predetto Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Ladispoli del 13.10.2020 n.177, considerato che nella stessa è altresì scritto, ” ….che invece, per quanto riguarda i procedimenti di recupero delle somme dovute dai consorziati per l’espropriazione delle c.d. “aree verdi”, i soggetti debitori destinatari dei decreti ingiuntivi emessi a tale scopo dal Tribunale di Civitavecchia hanno eccepito, in sede di opposizione, l’avvenuta prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell’art. 2943 c.c., non avendo ricevuto alcun atto interruttivo della stessa…; “….che tale eccezione si fonda sulla circostanza, accertata come esatta anche dagli stessi Commissari liquidatori, dell’inefficacia giuridica delle lettere di messa in mora ed invito al pagamento inviate dagli ex liquidatori del Consorzio a mezzo posta privata e non attraverso Poste Italiane, peraltro non supportate nemmeno dalle “ricevute di ritorno” a dimostrazione dell’avvenuto regolare recapito;…”. Infine, in ordine alla metanizzazione dell’area del Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma), risulta la nota convenzione datata 29 dicembre 1996, mentre da fonti aperte, oltre ai comunicati stampa pubblicati dai Mass Media, risulta anche il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Ladispoli n.77 del 27.11.2009 avente ad oggetto “Approvazione Atto aggiuntivo e modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas rep. 748 del 15.07.1988 nel quale risulta trascritto, in sintesi, ” che la gestione del gas rimane a loro fino al 2012. Loro entro 6 mesi ci danno una mappa precisa dell’esistente che uno degli atti no…, ci danno una conoscenza quindi un censimento della rete esistente che uno degli atti che servirà quando poi arriveremo a gara alla fine del 2012 perché si metterà a gara la rete: per mettere a gara la rete, bisogna avere il censimento, allora loro ci danno 90.000 euro adesso, 180.000 entro giugno del prossimo anno, entro sei mesi di danno il censimento della rete, però continuano a gestirla fino al 31.12.2012,…” . Occorre, quindi, sempre attendere, augurandoci che riescano a velocizzare anche la metanizzazione dell’area del Consorzio Obbligatorio Cerreto di Ladispoli (Roma), perché siamo fiduciosi ed ottimisti come sempre”.

MOVIMENTO CIVICO DI IDEE

E CULTURA “INSIEME”, sigla “INS.”