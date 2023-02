Terremoto, anche il Lions Club Civitavecchia Porto di Traiano solidale con Turchia e Siria • Terzo Binario News

I Lions italiani non restano a guardare. In questi giorni è iniziata una grande mobilitazione a sostegno delle comunità di Turchia e Siria colpite dal sisma che ha causato migliaia di decessi, feriti e distruzione. Il Consiglio dei Governatori 2022 – 2023 ha stabilito di avviare una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal violento sisma.

Anche il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha effettuato la donazione alla Fondazione Lions Clubs International (LCIF), impegnata da oltre 50 anni in attività di servizio utili al miglioramento della salute e del benessere, a rafforzare le comunità, a supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e fornire contributi di impatto globale, a incoraggiare la pace e la comprensione internazionale.