Carnevale: a Tolfa tornano a sfilare i carri e il centro si riempe di gente, musica e divertimento • Terzo Binario News

Nel centro storico domenica una grande festa, grazie alla collaborazione di tutti: cittadini, associazioni, commercianti, forze dell’ordine e Comune

Una enorme folla ha riempito domenica pomeriggio il centro storico di Tolfa in occasione della sfilata di Carnevale.

I carri allegorici, al ritmo di musiche allegre e coinvolgenti, con il loro seguito di grandi e piccoli mascherati sono partiti, come da tradizione, dal Poggiarello, hanno percorso piazza Matteotti, via Roma e sono stati accolti e acclamati da una mare di persone, tra cui molti venuti da fuori, lungo il percorso e nella accogliente piazza Vittorio Veneto.

É stata una grande edizione – presentata dalla giovane Cristiana Boriosi coadiuvata dall’assessore alla Cultura Tomasa Pala -, soprattutto perché dopo due anni di restrizione per l’emergenza Covid, finalmente é stato possibile rivivere la magia del Carnevale, stavolta rappresentata da tre grandi e variopinti carri.

L’ordine di uscita é stato sorteggiato: primo l’allestimento con protagonisti Mercoledì e tutta la famiglia Addams, ideato dalle associazioni La Filastrocca, Motoclub Rugged e La Bottega dell’Arte; a seguire la banda “Giuseppe Verdi” con l’allestimento ispirato ai “Disney’s Villains”, cioè i personaggi cattivi dei cartoni animati, allestito con il Centro Artistico Balletto di Tolfa di Marilena Ravaioli; a chiudere il carro degli Scout di Tolfa con “Musica Maestro”.

A spiccare sul carro degli Addams – oltre a tutti i singolari personaggi in primis la geniale sadica sedicenne Mercoledì con il suo pallore, gli abiti neri e le treccine, Moricia, Gomez, Pugsley, zio Fester, maggiordomo Lurch, cugino Itt – è stato Mano: riprodotto molto accuratamente in grandi dimensioni.

Nel carro dei “cattivi” disneyani la figura dominante non poteva che essere Ursula, la piovra della Sirenetta, ma c’erano pure Capitan Uncino da Peter Pan, Crudelia della Carica dei 101, Grimilde matrigna di Biancaneve e la Regina di Cuori da Alice nel Paese delle Meraviglie.

Gli scout di Tolfa hanno realizzato un’opera artigianale, dedicata alla musica, col supporto dei capi e genitori del gruppo. Sul carro un pianoforte e un grammofono, e poi i più piccoli con costumi da strumenti musicali: fisarmoniche, pianole, violini e xilofoni. I più grandi hanno dato vita a diversi costumi più fantasiosi con grandi cappelli, e non mancavano personificazioni di dischi e CD.

Alle associazioni coinvolte sono stati consegnati attestati di ringraziamento: molti loro iscritti hanno partecipato come figuranti in maschera nel corteo, ne sono scesi in strada circa 400.

Lo splendido pomeriggio, complice anche un meteo favorevole, si é concluso con l’ estrazione di ben 28 premi della sottoscrizione volontaria. Per ritirarli rivolgersi alla tabaccheria Pesoni entro una settimana.

“É stata una domenica all’ insegna del divertimento, della creatività e della spensieratezza – il commento dell’Assessore alla Cultura e alla valorizzazione del borgo Tomasa Pala – Ancora una volta la comunità di Tolfa risponde in toto all’ invito dell’amministrazione comunale con l’intento di favorire l’attrattività del borgo all’insegna della condivisione e dell’amore per la cultura e la tradizione identitaria tolfetana. É importante ricordare infatti che il Carnevale tolfetano ha più di 50 anni ed é stato per tanti anni organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Tolfa. Ricordiamo con piacere la presidente Lena Pallucco che fu tra le prime promotrici”.

La “squadra” dell’insegnante di danza Marilena Ravaioli

Gli amministratori comunali sono veramente felici di avere riproposto questa bellissima manifestazione, riportandola agli splendori del 2020, prima del regime di restrizione Covid 19. Una scommessa decisamente vinta grazie all’impegno e alla partecipazione delle associazioni che sono il motore della comunità. Percè se si cammina insieme, si collabora, si condivide allora si continua a valorizzare al meglio le tradizioni del borgo.

“Un evento importante per la nostra comunità, una festa che – afferma la sindaca Stefania Bentivoglio -, ogni anno migliora e attrae sempre turisti. Si ringraziano i commercianti per il loro prezioso contributo, la Protezione Civile, le Forze dell’ ordine, la Pro Loco e tutte le associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell’ evento: gli Scout, La Filastrocca,la Bottega dell’Arte, la Banda G.Verdi, il MotoClub Rugged, il Circolo Poetico B.Battilocchio, il Gruppo di S.Severa Nord-est e il Centro Artistico Balletto di Marilena Ravaioli”.





La cattiva Grimilde e, sopra, panoramica col carro musicale degli Scout