Terminato lo sbarco di migranti a Civitavecchia dalla Humanity 1 • Terzo Binario News

“Lo sbarco delle persone migranti provenienti dalla Libia e recuperate in mare aperto dalla nave Humanity 1 è terminato.

Persone originarie dell’Eritrea, dell’Etiopia, del Ciad, del Sudan e del Bangladesh sono state accolte trovando i primi aiuti e cure sanitarie.

Molti giovanissimi in banchina, minori non accompagnati lontani dalle loro famiglie dopo un lungo viaggio non privo di drammi.

I nostri volontari e le nostre volontarie hanno dato loro supporto e soprattutto avvicinato tutti e tutte con straordinaria umanità e instancabile impegno. Orgogliosi/e di essere un’Italia che aiuta”.

Così la Croce Rossa Provinciale in una nota