Ugl e Polizia locale: "Encomio della follia, chi viene lodato e chi no per i bagni in fontana" • Terzo Binario News

Fabrizi, segretario provinciale autonomie Pl: “Rimarchiamo la paura dei colleghi di dover ricorrere ad una qualsiasi forma di difesa, per sé e per gli altri, nei confronti di soggetti violenti per non incorrere in linciaggi mediatici o, peggio, in addebiti disciplinari”

Proprio ieri ecco l’encomio tributato dal Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale nei confronti dei sette agenti municipali picchiati da un’esagitata che si era immersa nella Fontana di Trevi, “indegna emule di Anita Ekberg. La motivazione è stata rimarcata nella “compostezza tenuta” dagli operanti di Polizia per gli schiaffi ricevuti dall’agente entrato in acqua per far uscire la bagnante improvvisata e nel successivo calcione al ventre incassato dalla funzionaria, che solo grazie a Dio (o al fato a seconda della propria fede) non si è trasformato in tragedia per una possibile emorragia interna o un trauma cranico solo sfiorato nella conseguente caduta a terra sullo scalone dell’invaso”.

A tal proposito Sergio Fabrizi, segretario provinciale Ugl Autonomie Pl, commenta: “Nell’esprimere solidarietà ai colleghi malmenati, rimarchiamo anche il senso di malessere che ormai attanaglia i colleghi nell’espletamento del proprio ruolo. La paura, cioè, di dover ricorrere ad una qualsiasi forma di difesa, per sé e per gli altri, nei confronti di soggetti violenti per non incorrere in linciaggi mediatici o, peggio, in addebiti disciplinari o giudiziari”.

“Il senso dell’encomio va letto, infatti, in questa direzione altrimenti non si spiegherebbe perché non siano stati tributati altrettanti formali apprezzamenti per i colleghi intervenuti nell’ultimo mese per trascinare di peso fuori dalle fontane monumentali i contestatori di Ultima Generazione o in tutte le occasioni in cui i colleghi abbiano assicurato alla giustizia i violenti di turno ricorrendo alla forza con pericolo della propria incolumità.”

Ma il sindacato UGL-PL rilancia, nella circostanza, “la proposta ormai datata di prevedere un’area di rispetto intorno ai siti monumentali per garantire una migliore fruibilità visiva degli stessi ed una più efficace attività di vigilanza resa complicata dalla ressa umana che si forma, come a bordo vasca di Trevi o della scalinata di Trinità dei Monti”.