Tentato omicidio a San Lorenzo: giovane accoltellato al culmine della lite per una ragazza - Terzo Binario News

Tentato omicidio a San Lorenzo. Un 23enne romano è stato accoltellato ad addome e torace con un coltello serramanico nella serata di sabato 22 maggio su largo Settimio Passamonti, all’altezza viale Scalo San Lorenzo. Un coetaneo, originario di Amsterdam e con precedenti, è stato bloccato dai poliziotti in via dei Reti: nella tasca destra aveva l’arma bianca.

Accoltellato a San Lorenzo

I fatti hanno preso corpo intorno alle 23. I due giovani, che si conoscevano da poco, stando a una prima ricostruzione hanno avuto una lite per una ragazza. La discussione è poi finita nel sangue, con la vittima costretta successivamente alle cure dei sanitari e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le indagini in tempo rapido

Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni, che hanno fornito una descrizione dell’aggressore. La Polizia, poco dopo, ha intercettato un soggetto le cui caratteristiche corrispondevano agli elementi raccolti in precedenza. Il ragazzo, che ha subito detto di non aver fatto nulla, ha nascosto il braccio distro alla schiena. Perquisito, aveva il coltello a serramanico in tasca.

Ormai inchiodato, ha provato a divincolarsi, senza riuscirci. Alla fine è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

