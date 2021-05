Incidente sull'Aurelia a Santa Marinella, 16enne in codice rosso - Terzo Binario News

Frontale fra scooter e vettura all’ingresso sud della Perla: sul posto Croce Rossa, Misericordia, Carabinieri e Polizia Locale

Incidente poco fa all’accesso sud di Santa Marinella, di fronte al Bar Aurelia.

Scontro frontale fra uno scooter, guidato da un 16enne di Santa Marinella, e una vettura al cui volante c’era un donna di Roma.

Ad avere la peggio il centauro sbalzato in aria.

Sul posto la Cri di Santa Severa e la Misericordia. Il ragazzo èstato trasportato al San Paolo di Civitavecchia in codice rosso dinamico, in condizioni stabili. Praticamente illesa la romana nella vettura. Per rilievi e viabilità Carabinieri e Polizia Locale.