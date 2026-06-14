Tenta di rubare dentro un bar ma i dipendenti sono dentro: arrestato un rumeno all'Appio • Terzo Binario News

È stato convalidato ieri mattina l’arresto del cittadino romeno di 38 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che nella serata precedente ha tentato un colpo in un bar di via Domenico Fontana, nel quartiere Appio-San Giovanni.

L’uomo ha scardinato con forza la porta d’ingresso dell’attività commerciale, introducendosi all’interno con l’obiettivo di asportare il registratore di cassa. I suoi piani sono però sfumati in pochi istanti quando si è trovato faccia a faccia con i dipendenti, ancora presenti nel locale oltre l’orario di chiusura.

Vistosi in trappola, il 38enne ha dato in escandescenze, aggredendo verbalmente e minacciando i presenti nel disperato tentativo di aprirsi un varco e guadagnarsi la fuga.

La sua condotta si è interrotta bruscamente grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Prenestina. I militari, in transito per i quotidiani servizi di controllo del territorio, sono stati allertati dalle segnalazioni di alcuni passanti e hanno fatto irruzione nel locale, bloccando definitivamente il malvivente.

L’uomo, accusato di tentata rapina e danneggiamento aggravato, è stato condotto in tribunale dove il Giudice ha convalidato l’arresto.