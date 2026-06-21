Nasce l’Associazione Villaggio San Giorgio Bene Comune a Tarquinia • Terzo Binario News

Tutela del territorio, partecipazione, informazione e valorizzazione della località al centro del nuovo progetto associativo: con questi fini è stata costituita l’Associazione Villaggio San Giorgio Bene Comune, realtà civica senza scopo di lucro nata per promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo della località San Giorgio, nel Comune di Tarquinia.

L’Associazione nasce dall’esigenza di dare continuità e struttura a un percorso di partecipazione già avviato da proprietari, residenti e cittadini interessati al futuro del territorio.

Un percorso che, negli ultimi mesi, ha trovato una prima forma di confronto nel comitato spontaneo di cittadini NOI X IL PIANO, nato per riaprire il dialogo sulla lottizzazione, sugli atti vigenti e sulle prospettive concrete della località.

Il recente comunicato di NOI X IL PIANO, ripreso da diverse testate locali, ha rappresentato un primo segnale importante: il futuro di San Giorgio non riguarda soltanto una parte dei proprietari, ma interessa il territorio nel suo insieme, la qualità dei servizi, il valore dei terreni, il decoro, la sicurezza e la possibilità di costruire una prospettiva finalmente chiara.

Con la costituzione dell’Associazione, questo impegno compie un passo ulteriore: da iniziativa spontanea diventa uno spazio civico organizzato, aperto e riconoscibile, capace di promuovere informazione, confronto pubblico, proposte, studi, incontri e iniziative a favore della comunità.

Villaggio San Giorgio Bene Comune non nasce contro qualcuno, né intende sostituirsi agli organi del Consorzio o alle istituzioni locali competenti.

Nasce, al contrario, per favorire una partecipazione più consapevole, responsabile e documentata, affinché il futuro di San Giorgio non sia lasciato all’immobilismo, alla disinformazione o alla rassegnazione.

Tra le finalità dell’Associazione vi sono la promozione della cultura, della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e paesaggistica, della salute, dei servizi alla comunità, delle infrastrutture, della mobilità e della partecipazione civica.