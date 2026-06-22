Scomparso Renzo Profili da Tarquinia, ricerche in corso • Terzo Binario News

Ha lasciato l’ospedale etrusco dopodiché si sono perse le sue tracce, lo cercano a Civitavecchia e nella Tuscia

Si intensificano nella Tuscia le ricerche di Renzo Profili, detto “Enzo”, l’anziano di 89 anni scomparso giovedi’ scorso dopo essersi allontanato dall’ospedale di Tarquinia, in provincia di Viterbo, a bordo della sua Smart.

La preoccupazione dei familiari e’ accresciuta dai problemi di memoria di cui soffre l’uomo, che potrebbe trovarsi in stato di disorientamento.

Nelle ultime ore, le ricerche si sono estese anche alle zone di Civitavecchia e Bomarzo, localita’ della Tuscia dove Profili possiede una piccola proprieta’ di campagna.

Attraverso i social, la famiglia ha lanciato un nuovo appello, rivolto ai residenti del litorale viterbese, chiedendo di verificare i filmati delle telecamere di sorveglianza private. “Chiediamo di guardare per favore le registrazioni dal 18 giugno alle ore 11. Cerchiamo qualunque indizio che ci faccia capire in quale direzione si sia allontanato”, scrivono i familiari. L’invito e’ a segnalare qualsiasi elemento che possa essere utile alle ricerche. “Ringraziamo tutti coloro che ci potranno fornire qualsiasi dettaglio”, aggiunge la famiglia, che chiede la massima diffusione dell’appello. Chiunque abbia informazioni su Renzo Profili o abbia avvistato la sua auto puo’ contattare le forze dell’ordine al 112.