Vandali a Cerveteri, "la notte girano solo loro con le spranghe di ferro" • Terzo Binario News

Ieri sera verso le 23.30 un gruppo di ragazzi oltre alle varie scorribande, ch compiono sempre su Cerveteri alta, stavano usando anche la barra di ferro in foto per battere lungo la strada, sui portoni, sulle ringhiere e sulla solita banca per poi buttarlo.
Quando finirà tutto questo vandalismo? Vi annoiate? Tornate a casa o fate altro. Invece fumo a go-go e altro.
Nessuno ha dimenticato a Cerveteri la micia Signorina la fine che ha fatto.
Non è possibile.. che ormai girino solo vandali”.
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