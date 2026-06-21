Kaysra Cerveteri, tempo di mercato per la Prima Categoria • Terzo Binario News

Archiviata una stagione da incorniciare, culminata con la vittoria dei playoff di Seconda Categoria e la conquista della promozione, il Kaysra è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di Prima Categoria.

In casa biancoverde si respira grande entusiasmo e la società, insieme a mister Graniero, sta programmando con attenzione la nuova stagione, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

La società ha inoltre provveduto a confermare l’intero blocco protagonista della promozione, a testimonianza della volontà di dare continuità a un gruppo che ha dimostrato qualità, carattere e grande attaccamento alla maglia.

Parallelamente proseguono le trattative che stanno animando queste settimane estive e che potrebbero presto regalare ulteriori novità ai tifosi biancoverdi.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Tonino Graniero:

“Abbiamo concluso un’annata speciale con una vittoria straordinaria che resterà nella storia del Kaysra. La promozione è il premio per il lavoro di tutti: società, staff, giocatori e tifosi. Ora ci aspetta una categoria importante e vogliamo farci trovare pronti. Stiamo lavorando per rinforzare la rosa mantenendo intatto il gruppo che ci ha portato fin qui. In Prima Categoria andremo a dire la nostra, con umiltà ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi.”