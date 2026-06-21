Valeria Nunzia Princigalli di Ladispoli dà spettacolo all'Italiano 2026 di pattinaggio • Terzo Binario News

Rientrati dal Campionato Italiano su Pista per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) sotto l’egidia della Federazione Nazionale Skate Italia svolto dal 5 al 7 Giugno, la DEBBY ROLLER TEAM, rientra dal rinnovato pattinodromo di Elmas (CA) con 2 medaglie di cui un titolo italiano ed uno annullato.

In grande spolvero è stata Valeria Nunzia Princigalli che già dalle qualificazioni s’imponeva con determinazione dominando tutte le fasi ed in finale si conferma e conquista l’oro ed il titolo di Campionessa Italiana categoria Ragazzi femminile, nei mt 5.000 ad Eliminazione.

Sempre Princigalli nella mt 3.000 a Punti conquista una fantastica medaglia d’Argento nonostante sia arrivata a pari punti con la prima, ma più indietro al traguardo finale.

Ancora Valeria Nunzia nella gara di velocità ottiene un sorprendente quarto posto nella distanza 1 giro e mezzo Sprint (300 mt), perdendo il Bronzo per un decimo di secondo, nonostante sia una specialista delle gare di fondo, infatti risultava essere l’unica pattinatrice fondista in finale nelle gare veloci.

Un risultato importantissimo, anche se ancora non nelle migliori condizioni, la fortissima Greta Cardillo Ciccione che conquista la quarta posizione nella 12 giri (2.100 mt) a Punti nella categoria Ragazze 12.

Un altro risultato di rilievo viene conquistato da Cristina Pilli nella categoria Ragazze, stessa gara dove la compagna di squadra Princigalli ha conquistato la medaglia d’Argento, ed ottiene il quinto posto nella mt 3.000 a Punti.

Doccia fredda per il trio della Staffetta Ragazze composta da Valeria Nunzia Princigalli, Cristina Pilli e Greta Cardillo Ciccione, dove nelle qualifiche hanno fatto registrare il miglior tempo assoluto e nella finale, partite in difficoltà quando erano in sesta posizione il tecnico, inusualmente cambia tattica in corso e riesce a riportarle all’ultimo giro in testa, avendo stravolto i punti di riferimento, all’ultimo cambio fa partire una frazionista in area cambio (cosa non consentita dal regolamento federale ed internazionale), mentre era in transito Greta Cardillo per l’ultimo giro, che nonostante sia la più piccola delle frazioniste riesce a tener testa alle avversarie della categoria superiore e vince la gara con un giro pazzesco, ma giustamente in base al regolamento, i giudici di gara squalificano la squadra DEBBY dopo aver tagliato il traguardo come prima classificata, pertanto titolo italiano vinto su pista ma assegnato alla seconda classificata.

Ad onorare con le loro prestazioni la squadra DEBBY, sono stati:

Kevin Ionut Bocu 23° nei mt 3.000 a Punti, Ainhoa Izzo Madrid 36^ nel Giro a Cronometro ad Atleti Contrapposti, 46^ Beatrice Pepe nella mt 3.000 a Punti, 61^ la sfortunata Emma Mellini, caduta mentre era prossima alla qualifica per la semifinale.

Il coach, nonché Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris è estremamente soddisfatto dei risultati, delle prestazioni e conseguentemente del potenziale dei suoi atleti, dichiarando inoltre di essere estremamente rammaricato nei confronti delle atlete frazioniste nella Staffetta che hanno onorato i colori DEBBY e con tutta la squadra per l’imperdonabile errore commesso e aver negato per via della squalifica l’assegnazione del titolo italiano della staffetta alle atlete più meritevoli del Campionato Italiano 2026.

Ancora una volta la DEBBY ROLLER TEAM ed il Direttore Tecnico Farris, ringraziano tutti i tecnici professionisti a partire dalla presente Valentina Manca e quelli che non erano presenti in Sardegna, ma che hanno lavorato con estrema professionalità per i risultati raggiunti, ovvero i Preparatori Atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti e la Psicologa dello Sport Katia Pacelli.

La dirigenza della DEBBY ROLLER TEAM, coglie l’occasione per fare i complimenti alla società ospitante per la professionale organizzazione e la disponibilità unica ricevuta in questo Campionato Italiano, la quale dopo 26 anni è riuscita a riportarlo nella splendida regione Sardegna.