La Asl Roma 4 avvia il nuovo servizio per pazienti con bisogni complessi • Terzo Binario News

🔹 ASL ROMA 4: AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO ASSISTENZIALE TERAPEUTICO PER PAZIENTI CON BISOGNI “COMPLESSI” 🔹

La ASL Roma 4 rinnova il servizio dedicato alle persone con bisogni complessi di tipo sociosanitario.

Molti pazienti, infatti, necessitano di interventi non solo clinici in senso stretto, ma anche personalizzati e finalizzati al miglioramento globale della qualità di vita.

A tal fine è stato individuato un nuovo soggetto erogatore di servizi supplementari ma essenziali, con l’obiettivo di coprire in modo più efficace tutte le esigenze del territorio, garantendo continuità assistenziale, appropriatezza e adeguata complessità degli interventi.

Il percorso di riorganizzazione punta a offrire un supporto sempre più ampio e vicino ai cittadini, rafforzando la rete dei servizi e migliorando la presa in carico globale della persona.

Siamo consapevoli di alcuni disagi che questa fase di transizione può aver comportato, soprattutto in settori in cui l’offerta prestazionale richiede valutazioni approfondite in ordine agli sviluppi futuri dell’assistenza, come nel caso degli interventi rivolti ai disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, lo sforzo è stato ed è quello di rispondere in modo più efficace e strutturato ai bisogni dell’utenza nel lungo periodo.

Come sottolinea la Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Carola Celozzi: “Questo nuovo assetto organizzativo rappresenta un passo importante verso una presa in carico più integrata e personalizzata dei pazienti con bisogni complessi. L’obiettivo è rafforzare la continuità terapeutica e garantire interventi sempre più appropriati, in sinergia con il territorio e le famiglie.”