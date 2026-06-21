 Ciclo di conferenze del Gatc al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Ciclo di conferenze del Gatc al Castello di Santa Severa

Giu 21, 2026 | Cultura, Santa Marinella

SantaMarinellaEstateCultura, organizzato dal Polo Museale, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) e Coopculture castello santa severa

Il Polo Museale Civico di Santa Marinella si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di conferenze dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Polo Museale Civico di Santa Marinella e il GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, con l’obiettivo di offrire al pubblico occasioni di approfondimento e divulgazione culturale.

Nei prossimi mesi, studiosi ed esperti accompagneranno i partecipanti in un percorso alla scoperta della storia e delle testimonianze che caratterizzano il territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità, ricerca e patrimonio culturale.