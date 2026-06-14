Furgone tampona un'auto e questa investe due donne e una finisce sotto una vettura in sosta: pompieri al lavoro alla Serenissima • Terzo Binario News

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato oggi alle 10,30 in Viale della Serenissima, incrocio con Via Cherso, la squadra 10/A della Rustica per un incidente stradale.
Un autofurgone ha tamponato un’autovettura che a sua volta ha investito due pedoni.
Si tratta di due donne, una delle quali una è finita sotto un’autovettura in sosta.
Il personale VF arrivato sul posto ha immediatamente soccorso la donna sotto l’autovettura per estricarla, coadiuvato dal personale sanitario del 118.
Una volta estratta, tutte e due le donne sono state portate immediatamente dal 118 presso due ospedali in codice rosso.
Sul posto le forze dell’ordine