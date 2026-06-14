 Furgone tampona un'auto e questa investe due donne e una finisce sotto una vettura in sosta: pompieri al lavoro alla Serenissima • Terzo Binario News

Furgone tampona un’auto e questa investe due donne e una finisce sotto una vettura in sosta: pompieri al lavoro alla Serenissima

Giu 14, 2026 | Cronaca, Roma, Vigili del Fuoco

vvf vigili fuoco pompieri auto sosta soccorso ambulanza 2

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato oggi alle 10,30 in Viale della Serenissima, incrocio con Via Cherso, la squadra 10/A della Rustica per un incidente stradale.

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Un autofurgone ha tamponato un’autovettura che a sua volta ha investito due pedoni.

Si tratta di due donne, una delle quali una è finita sotto un’autovettura in sosta.

Il personale VF arrivato sul posto ha immediatamente soccorso la donna sotto l’autovettura per estricarla, coadiuvato dal personale sanitario del 118.

Una volta estratta, tutte e due le donne sono state portate immediatamente dal 118 presso due ospedali in codice rosso.

Sul posto le forze dell’ordine