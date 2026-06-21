Fl3 fra disagi, info mancanti e discese forzate • Terzo Binario News

“La chiarezza di informazioni è fondamentale in tante occasioni, come ad esempio, quando si deve programmare un viaggio.

Il giorno 22 giugno nell’orario ufficiale della mitica si fa per dire Trenitalia , riporta treno delle 6:32 da da Bracciano per Roma San Pietro con la dicitura Diretto.

Così era fino alla scorsa settimana, ma se si vede l’orario di percorrenza della tratta risulta di un’ora e un minuto rispetto ai 44/46 minuti dal vero treno diretto (6:01 e 7:02) in pratica questo treno fa tutte le fermate e quindi è un’informazione errata.

A questo va aggiunto il treno delle 14:32 partito da Roma San Pietro bloccato a Cesano. Ci hanno fatto scendere tutti quanti alle 15:21 per problemi al treno successivo e quindi dobbiamo aspettare il treno diretto fra 30 minuti se avessero avvisato qualche stazione prima e non all’ultimo secondo avevamo la corriera alle 3:20 a Olgiata.

Fabrizio A. – Bracciano