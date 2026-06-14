Maxi incendi di sterpaglie a Cerveteri e Fregene • Terzo Binario News

Difficile nottata questa appena trascorsa per i Vigili del fuoco di Cerveteri.

Alle ore 20.30 sono stati allertati per un incendio di sterpaglie a Cerveteri in via Baldo.

Arrivati sul posto hanno cominciato immediatamente l’operazione di spegnimento con l’ausilio dell’auto botte visto il grande fronte di fuoco.

I Vvf con l’equipaggio della 26A oltre a gestire l’avanzata delle fiamme, si sono messi a protezione delle abitazioni adiacenti preservando anche i numerosi animali presenti sul posto. Solo alle ore 1.30 hanno avuto ragione delle fiamme.

Alle 5.30 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per incendio stabilimento balneare in via lungomare di levante a Fregene. Per cause in corso di accertamento, un magazzino è stato coinvolto dalle fiamme interessando anche un trattore.

I Vvf hanno domato le fiamme evitando che si propagassero all’intera struttura. Una volta estinte le fiamme hanno messo in sicurezza l’intera area. Non si sono registrati feriti.