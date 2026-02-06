Frane e smottamenti fra Anguillara e Trevignano • Terzo Binario News

Città metropolitana comunica l’aggiornamento sul tratto di strada che collega Trevignano Romano e Anguillara Sabazia (Comune di Anguillara Sabazia e Municipio XV di Roma Capitale).

Nel corso della notte, a seguito di un evento atmosferico di natura eccezionale, caratterizzato da precipitazioni straordinarie per intensità e persistenza, si sono verificati ulteriori e significativi smottamenti e frane, anche di notevole entità, lungo il tratto della S.P. 12/b già interdetto al traffico.

I nuovi dissesti hanno aggravato il quadro di instabilità del versante, rendendo necessario un ampliamento e un prolungamento delle operazioni di messa in sicurezza, con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni iniziali.

L’impresa incaricata è operativa sul posto fin dalle prime ore dell’alba di questa mattina, con mezzi e personale dedicati, per la rimozione del materiale franato, il ripristino delle condizioni di sicurezza e le verifiche tecniche sul corpo stradale.

Seguiranno costanti aggiornamenti sull’evoluzione degli interventi e sui tempi di riapertura della strada.