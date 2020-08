Tedesco: "Grazie alla Asl Roma 4 per il drive in a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Alle prime notizie sulla crescita dei positivi di importazione, in particolare dalla Sardegna, ho immediatamente scritto ai massimi livelli, dai ministri De Micheli e Speranza al presidente Zingaretti, per chiedere misure urgenti a tutela della cittadinanza e in particolare degli operatori portuali.

Nella serata di venerdì a largo della Pace è stata attivata una postazione per i tamponi drive-in dedicata a tutti i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna.

Mi sento di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati mostrando attenzione per il nostro territorio, dal direttore della ASL ROMA 4 dott. Giuseppe Quintavalle al consigliere regionale Daniele Giannini, sempre disponibile e vicino al nostro territorio.

Una prima risposta per cui esprimo soddisfazione e che ci permette di affrontare con minor apprensione la ripresa dei traffici, nella massima garanzia per tutti.

Civitavecchia ha un ruolo strategico e va tutelata”.

Ernesto Tedesco