Minnucci sul drive in di Civitavecchia: "Reciprocità fra Lazio e Sardegna" - Terzo Binario News

“Mi auguro che il Governo si attivi immediatamente per la sottoscrizione dell’accordo di reciprocità tra le Giunte regionali del Lazio e della Sardegna” lo ha detto il Consigliere Regionale PD del Lazio, Emiliano Minnucci.

“Il Lazio sta facendo il suo e a pieno regime, basti pensare che questa notte a Civitavecchia sono stati fatti circa 1600 tamponi. Quest’azione, necessaria per ridurre i contagi, deve essere promossa anche dalla Regione Sardegna per l’imbarco nei porti sardi, in modo da evitare che gli asintomatici possano contagiare gli altri passeggeri. Una soluzione fondamentale visto che, ad esempio a Roma Nord e nei comuni a ridosso della Capitale, l’aumento dei positivi al Covid ha avuto origine proprio in terra sarda. Ciascuno faccia la propria parte.

A riguardo, un grazie enorme ai nostri operatori sanitari che stanno facendo i salti mortali per garantire la salute di tutti” ha concluso Minnucci.