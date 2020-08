Italia Viva Anguillara: "Il 20 e 21 settembre le Comunali e il referendum in cui votare No" - Terzo Binario News

“Oltre che sulle elezioni comunali, il 20 e il 21 settembre saremo chiamati ad esprimerci anche per il Referendum confermativo per il “taglio dei parlamentari”.

Un referendum che, anziché migliorare il funzionamento parlamentare, lo renderà maggiormente complesso e farraginoso.

Perché voteremo convintamente NO?

Perché un taglio di parlamentari senza una vera riforma costituzionale non andrà di certo a risolvere i problemi istituzionali, mettendo seriamente in discussione la rappresentanza territoriale.

Perché il taglio dei parlamentari non aiuta a risparmiare tempo e denaro, al contrario è proprio quando le istituzioni non funzionano e sono lente che aumentano i costi della politica.

Una scorciatoia populista che di certo non aiuta a trovare soluzioni a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non mette al centro dell’attenzione le esigenze concrete di una comunità che continua a stringere i denti in un momento emergenziale assai complicato.

Cerchiamo soluzioni e diamo risposte efficaci, non nascondiamoci dietro il mero populismo che ha il solo obiettivo di crescere nei sondaggi.

Noi votiamo NO. “

Italia Viva Anguillara