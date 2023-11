Teatro, danza e solidarietà: a Santa Marinella lo spettacolo di Valerio Tedesco • Terzo Binario News

Valerio Tedesco “Show”. Il viaggio continua, questa volta il giovane attore pugliese fa tappa a Santa Marinella al Teatro della Parrocchia di San Giuseppe il 2 DICEMBRE ALLE ORE 21.

Uno spettacolo comico per una serata spensierata. Accompagnato dalla Scuola di Danza più famosa sul territorio obelixdanza_academy un corpo di ballo spumeggiante, che vi farà divertire.

Uno spettacolo che avrà un OBIETTIVO importante, una parte del ricavato andrà in beneficienza a “IMANI” un cuore aperto Centro per bambini a Nairobi e Malindi.

“Gli sonsor che ringrazio anticipatamente, hanno sostenuto questo progetto e creduto fortemente in questo AIUTO. Vieni a Teatro e aiuterai anche Tu” dice Tedesco.

I biglietti si posso Acquistare direttamente al Bar Jungle Bakery in Via Valdambrini 121 a Santa Marinella, l’appuntamento è per grandi e piccoli.

Faciamo la differenza INSIEME.

