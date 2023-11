Santa Marinella e Tolfa, il derby mare-monti vale il primato in Promozione • Terzo Binario News

Cresce l’attesa per la gara di domani alle 11 allo stadio Fronti

Che Santa Marinella-Tolfa potesse essere sfida di alta classifica era facilmente immaginabile.

Che in palio ci fosse la prima posizione forse meno ma la partita di domani mattina alle 11 vede in palio proprio la posizione più bella del girone A di Promozione. Allo stadio Fronti alle 11 si gioca la 12esima giornata di andata del girone A, con i collinari che partono con il vantaggio di un punto.

Infatti in testa a quota 24 punti ci sono loro, in condominio con la Sorianese e il Palocco anche se ancora non hanno osservato il turno di riposo. I rossoblù, che invece si sono fermati all’ottava giornata, inseguono ad appena una lunghezza di distanza. Inutile dire che tutti i riflettori sono punti su via delle Colonie con l’esito della gara che potrebbe determinare il cammino di entrambe anche se gli allenatori ci vanno ben più cauti.

Per mister Emiliano Cafarelli non è una sorpresa che il Tolfa sia lassù: «Da sempre i biancorossi rappresentano una corazzata della Promozione – afferma l’allenatore santamarinellese – ed è vero che hanno cambiato tanto ma in mezzo ai tanti giovani c’è gente d’esperienza con nomi importanti quali Moretti, Bevilacqua o Roccisano. È una squadra che rispettiamo tutta, senza ragionare sul singolo. L’obiettivo è vincere a prescindere dall’avversario, chiedo solo di vincere senza adottare nessun calcolo da rimandare ad aprile. Il risultato sarà importante per la testa e lo spirito della squadre ma senza essere decisivo per la classifica. Mi aspetto un pubblico più numeroso di quanto non sia sempre. Il possesso palla? Non sarà questo aspetto, o almeno non solo questo, a stabilire la vincitrice». Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Caforio, che ieri si è allenato mentre Tollardo è stato a letto con la febbre tutta al settimana e, da quanto trapela, al massimo potrà aspirare a un posto in panchina. «Gli attaccanti segnano grazie alla costruzione della squadra, ci sono troppe variabili per capire se ci può essere un solo elemento decisivo», la conclusione di Cafarelli.

Roberto Macaluso (l’anno scorso sulla panchina rossoblù) si gode la vetta, complimentandosi con il suo gruppo: «Se siamo lassù è per la dedizione e l’attaccamento dei giocatori – afferma il tecnico tolfetano – e di come si allenano, aspetto questo che mi conforta. Loro in casa hanno sempre vinto, noi in trasferta non abbiamo mai perso. Vediamo chi la spunterà, l’auspicio è quello che sia una bella gara». Assenti Ciaccia per una botta al costato, Imperiale per la frattura dello zigomo che lo terrà fuori diversi mesi con Carolini e Pangi squalificati. «I rosa ci sono elementi validi, specie i giovani dal ptenziale devastante che devono solo esprimere sul campo». In tema di mercato, da evidenziare il passaggio di Federico Superchi al Tarquinia mentre è possibile un ritorno alla Pacifica di Lorenzo Savarino, ora al Borgo Palidoro, proprio per far fronte all’assenza di Imperiale.

A dirigere la sfida è stato chiamato Gennaro Michele Ruino di Roma 2, che avrà come assistenti Leonardo Valenti anch’egli di Roma 2 e Raffaello Formichetti di Roma 1.

Alessio Vallerga