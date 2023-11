A Canale Monterano c’è “Anime Mediterranee”: un grande evento tra musica, danza e tradizione • Terzo Binario News

“Anime Mediterranee” è un evento speciale che celebra il ricco patrimonio musicale e culturale del Mediterraneo. Questo spettacolo unisce musica, danza e narrazione, portando in scena le tradizioni di diversi popoli che si affacciano su questo mare storico. Con la partecipazione della rinomata Piccola Orchestra Popolare Canto di inizio, lo spettacolo promette di essere un’esperienza immersiva e unica nel suo genere.

In un’epoca in cui la globalizzazione rende il mondo sempre più piccolo, “Anime Mediterranee” offre un viaggio attraverso le melodie e le danze che hanno attraversato le acque di questo mare, raccontando storie di incontri, scambi e fusioni culturali. Lo spettacolo è una celebrazione della diversità e dell’unità, offrendo al pubblico un modo per connettersi con le radici culturali profonde e autentiche del Mediterraneo.

Evento: Anime Mediterranee

Data: 03 Dicembre 2023

Ora: 18:00

Luogo: Teatro Maurizio Fiorani, Canale Monterano (RM)