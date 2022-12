Al PalaSorbo la Mistercucina Ladispoli vince ancora: battuta l'Olimpia Roma    • Terzo Binario News

Sono tre le partite disputate al PalaSorbo dalla Dinamo Mistercucina e altrettante sono state le vittorie con cui i ragazzi di coach Ciprigno hanno fatto felici i sempre numerosi sostenitori ladispolani, tra cui tanti bambini (una vera gioia vedere piccoli cestisti in crescita gia’ cosi appassionati).

Contro la seconda in classifica, quell’ Olimpia Roma in striscia vincente da 5 partite, la gara dei giocatori ladispolani e’ stata praticamente perfetta, sempre in controllo, partita benissimo (12-0 il primo parziale) la Dinamo non si e’ mai fermata, in testa per 40 minuti, fino al 79-67 finale, non ha mai avuto particolari problemi e tranne un piccolissimo appannamento nel terzo quarto dove gli ospiti hanno ricucito fino al -5, si puo’ certamente affermare che non c’e’ mai stato un vero pericolo di sconfitta.

Qualcuno sugli spalti a un certo punto si e’ anche chiesto se “i nostri” fossero veramente i nostri e non dei nuovi giocatori di categoria ben superiore fatti mascherare da Di Francesco, D’Alonzo, Bonavenia, etc.

Certeamente Coach Ciprigno la partita l’ha preparata bene, con calcoli precisi e accurati da ingegnere qual e’, ha saputo mettere in campo le giuste contromisure per limitare il loro giocatore piu’ prolifico, quel Pistorio autore di 18 punti nonostante una marcatura asfissiante operata dai vari Terenzi, Acconciamessa, Fois che si sono alternati su di lui. In attacco poi un Di Francesco superlativo e un D’alonzo in costante crescita, con un Bonavenia che sembra finalmente essere sul punto di rientrare definitivamente al 100% della forma, hanno veramente fatto il bello e il cattivo tempo. Se a tutto questo si aggiunge il solito, costante, importantissimo contributo dei vari Mangiola, De Martino, Fois, Acconciamessa, Petronio e Terenzi, sui due lati del campo, e’ facile comprendere come la Dinamo, continuando cosi’, possa aspirare a qualcosa di piu’ del raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Ora ancora una partita per cercare di chiudere l’anno solare in bellezza, sabato prossimo a Roma contro il Basket Polaris, e poi piccola pausa natalizia prima della ripartenza di Gennaio, con la speranza che con l’anno nuovo il Palazzetto dello Sport di Ladispoli “Antonio Sorbo” continui ad essere il posto magico che e’ stato finora.

Parziali e Tabellini

18-14 / 29-20 / 16-24 / 16-9 finale 79-67

Fois 9, Terenzi 3, Bonavenia 11, DeMartino (cap.) 2, Mangiola 13, Petronio 4, D’Alonzo 12, Ciprigno S. 0, Acconciamessa 0, Di Francesco 25. All. Ciprigno A.