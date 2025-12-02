Tarquinia, "Dimagrisci con la psicoalimentazione": alla Stas c'è il libro • Terzo Binario News

E’ stato presentato sabato scorso nella bella sede della Stas la Società Tarquiniese d’Arte e Storia in via dell’Archetto il libro “Dimagrisci con la psicoalimentazione” di Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e psicologa.

Nell’occasione l’autrice ha spiegato a grandi linee i temi e l’approccio scelto. “Questo libro non propone una dieta, bensì un metodo completo che integra alimentazioe, visualizzazioni e tecniche di psicologia energetica per aiutarti a raggiungere il tuo peso forma in modo naturale e duraturo. Seguendo un programma strutturato in 7 settimane, imparerai a rompere gli schemi mentali limitanti, superare la fame emotiva e sviluppare una relazione equilibrata con il cibo. Attraverso degli esercizi pratici, la meditazione, la tecnica EFT (Emotional Freedom Techniques) e l’uso di strumenti naturali come i fiori australiani, potrai risvegliare il tuo metabolismo e liberarti dai blocchi che ostacolano il cambiamento. Questa nuova edizione mantiene il tono motivante e coinvolgente dell’originale, arricchendosi di strategie ancora più efficaci e di nuove ricette sane e gustose per aiutarti a ritrovare il benessere, dentro e fuori”.

Il volume è in vendita presso la sede a 21.90 euro. Orari apertura lunedì mercoledì venerdi 9-13, 16.30-19.30 e sabato 9-13.