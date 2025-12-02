 Va salvato subito da chi ha già ucciso la sua compagna: è un cagnetto buono e dolce • Terzo Binario News

Va salvato subito da chi ha già ucciso la sua compagna: è un cagnetto buono e dolce

Dic 2, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

URGENTISSIMO  NON ABBIAMO UN BUCO DOVE METTERLO… SE NO NN CHIEDEREMO IL VOSTRO AIUTO  LASCIANDOLO LI A RISCHIO ANCHE LUI DI ESSERE UCCISOOO

HANNO AVVELENATO ..UCCISO TRA ATROCI DOLORI LA SUA COMPAGNA…E NONOSTANTE  VOGLIONO UCCIDERE ANCHE LUI ..LUI NN SI È  MAI ALLONTANATO DA LEI..L HA VEGLIATA TT IL GIORNO…

SONO GIORNIIIII CHE LA VOLONTARIA GRIDA AIUTO A CHIUNQUE  E TT ZITTI…NESSUNO PUÒ  O VUOLE AIUTARE…

LO UCCIDERANNO ANCHE A LUIIII ..noi più  cmdi chiedere aiuto nn riusciamo  a salvare tt i cani del territorio.. CHIUNQUE  DI VOI OVUNQUE  DIATE POTETE OFFRIRE STALLO O ADOZIONE  

Maschio 2 anni sui 12 kg… taglia medio piccola  buonissimo e dolcissimo….

NON SO X QUANTO RIUSCIRÀ  A SOPPRAVVIVERE..A SCAPPARE AL M@STRO

Calabria  x info Mena Armentano +39 379 286 5508