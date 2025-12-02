Va salvato subito da chi ha già ucciso la sua compagna: è un cagnetto buono e dolce • Terzo Binario News

URGENTISSIMO NON ABBIAMO UN BUCO DOVE METTERLO… SE NO NN CHIEDEREMO IL VOSTRO AIUTO LASCIANDOLO LI A RISCHIO ANCHE LUI DI ESSERE UCCISOOO
HANNO AVVELENATO ..UCCISO TRA ATROCI DOLORI LA SUA COMPAGNA…E NONOSTANTE VOGLIONO UCCIDERE ANCHE LUI ..LUI NN SI È MAI ALLONTANATO DA LEI..L HA VEGLIATA TT IL GIORNO…
SONO GIORNIIIII CHE LA VOLONTARIA GRIDA AIUTO A CHIUNQUE E TT ZITTI…NESSUNO PUÒ O VUOLE AIUTARE…
LO UCCIDERANNO ANCHE A LUIIII ..noi più cmdi chiedere aiuto nn riusciamo a salvare tt i cani del territorio.. CHIUNQUE DI VOI OVUNQUE DIATE POTETE OFFRIRE STALLO O ADOZIONE
Maschio 2 anni sui 12 kg… taglia medio piccola buonissimo e dolcissimo….
NON SO X QUANTO RIUSCIRÀ A SOPPRAVVIVERE..A SCAPPARE AL M@STRO
Calabria x info Mena Armentano +39 379 286 5508