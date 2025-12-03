Thor ha perso i suoi padroni e ora ha bisogno di chi lo ami di nuovo • Terzo Binario News

QUESTO CAGNOLONE FINO A POCO TEMPO FA AVEVA DUE PADRONI CHE LO AMAVANO COME SI AMA UN FIGLIO. PURTROPPO LA VITA ALCUNE VOLTE TI DA TANTO E POI IN UN ATTIMO TI TOGLIE TUTTO…A THOR È CAPITATO ESATTAMENTE QUESTO, LA VITA GLI HA TOLTO PER SEMPRE LA SUA FAMIGLIA, I SUOI UMANI SONO MORTI A DISTANZA DI DUE MESI L’UNO DALL’ ALTRA…
THOR IN QUESTO MOMENTO HA UN FRATELLO UMANO CHE SI STA PRENDENDO CURA DI LUI, MA NON LO POTRÀ FARE ANCORA PER MOLTO PERCHÉ TRA POCO SI IMBARCHERÀ SU UNA NAVE PER UNA MISSIONE DI UN ANNO.
THOR E SUO FRATELLO STANNO AFFRONTANDO DUE GRANDI PERDITE E IL LORO DOLORE È PIÙ GRANDE DEL LORO CUORE.
THOR HA QUATTRO ANNI, È UN CANE MOLTO BUONO, UBBIDIENTE, È UNA TAGLIA GRANDE ( PESA INTORNO AI 44 Kg ), È SANO, IN REGOLA CON I VACCINI, MICROCHIPPATO, CASTRATO ED È ABITUATO A VIVERE IN CASA.
PER LUI CERCHIAMO UN’ ADOZIONE CON I FIOCCHI DOVE SIA TRATTATO CON AMORE E RISPETTO PERCHÉ NON MERITA DI VIVERE ALTRI DOLORI.
IL CUORE DI THOR È SPEZZATO
CHI VUOLE AGGIUSTARE IL CUORE DI QUESTO MUSONE DOLCE?
SE NON PUOI ADOTTARE CONDIVIDI AFFINCHÉ QUESTO CUCCIOLONE TORNI A SORRIDERE
È VISIBILE E ADOTTABILE SU ROMA MA PER BUONA ADOZIONE PUÒ ARRIVARE IN TUTTA ITALIA A SPESE DEL SUO UNICO UMANO RIMASTO.
PER ADOZIONE LASCIARE UN MESSAGGIO DI PRESENTAZIONE SU WHATSAPP AL 3286629555