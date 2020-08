"Tappeto" di guano in piazza Rossellini a Ladispoli - Terzo Binario News

Che gli uccelli frequentino le città nidificando è positivo, segno che hanno trovato un habitat a loro confacente. Ma quando si accumulano perché di pini ne sono rimasti pochi creano un problema di igiene pubblica piuttosto serio come il il guano. Se poi si forma in pieno centro come ai giardini di piazza Rossellini allora il problema è serio.

Questo quanto sta accadendo con gli storni che, costretti in uno spazio ristretto, stanno creando più di qualche grattacapospazi.

E allora dal gruppo Ladispoli Città ci si chiede: “Come si potrebbero allontanare senza fargli del male? Passeggiare verso le 20 nei giardinetti è impossibile: si viene sottoposti a un bombardamento e l’olezzo del guano con questo caldo non è certo gradevole”.