Maxi sequestro di cocaina dei Carabinieri di Civitavecchia: vale 4 milioni di euro - Terzo Binario News

Maxi sequestro di cocaina effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. Il carico da 18 kg di polvere bianca era su di un container che gli uomini dell’Arma hanno intercettato nella cittadina portuale prima di Natale.

Molto probabilmente si trattava dell’”approvvigionamento” che le organizzazioni criminali avrebbero destinato al consumo per i giorni di festa.

Da parte della Procura e dei militari non viene confermato né smentito nulla ma il sequestro è avvenuto, anche se al momento non risultano persone indagate.

Il sequestro è cospicuo per il danno provocato ai malviventi specie sotto l’aspetto economico: il valore della droga, una volta distribuita sul mercato, si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

