Santa Fermina, alla Cittadella della Musica Sinfonie nelle Piazze • Terzo Binario News

Giovedì 23 aprile alle 18:30, nella Sala “Morricone” della Cittadella della Musica, avrà luogo “Sinfonie nelle piazze: una visone artistica su manifesto del 1813 dei festeggiamenti di Santa Fermina”.

Si tratta del nuovo progetto musicale ideato e scritto da Maria Letizia Beneduce che rientra nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Fermina, patrona di Civitavecchia.

Nasce in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi che già da tre anni ha voluto integrare il calendario dei festeggiamenti inserendo, accanto alle manifestazioni più legate alla tradizione, organizzate dal Comitato diocesano per Santa Fermina Patrona, anche eventi artistico-culturali.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno per la messa in scena, presso la terrazza della Darsena romana, di “Ferma”, anche per questa edizione è stata confermata la collaborazione con le artiste “Le Capinere”, un ensemble al femminile composto da Maria Letizia Beneduce e Margherita Dispensa ai violini, Eva Petrignani al violoncello, Fabiola Battaglini alla fisarmonica e dalla soprano Sara Cresta.

Il nuovo lavoro nasce dalla scoperta di un antico manifesto datato 1813, dedicato ai festeggiamenti civitavecchiesi in onore della Patrona. Un provvidenziale ed inaspettato ritrovamento che ha acceso la scintilla creativa della Beneduce la quale, oltre a musicarlo, lo ha trasformato in un vero e proprio copione teatrale per un “concerto rappresentato”, fondendo teatro, musica, fonti sonore e narrazione.

La tematica è incentrata sulla figura della Santa, nella volontà di celebrare non solo ella stessa, ma anche altre donne che, dopo di lei, hanno vissuto con la sua stessa passione, incarnando i suoi stessi valori.

Una celebrazione che onora l’opera di una grande donna come Santa Fermina, assieme alla voce di altre donne, oggi come allora, continua a parlarci di Amore, trasformando il suono della parola in una vera e propria Sinfonia di Bellezza e Speranza nelle piazze del mondo, riportando in vita quelle che già un tempo furono meravigliose Sinfonie nelle Piazze.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili.