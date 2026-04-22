A bando 20 box del mercato di Campo dell'Oro • Terzo Binario News

Venti box commerciali tornano disponibili nei mercati comunali di Civitavecchia. Con la delibera approvata dalla Giunta, l’Amministrazione ha dato il via all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei posteggi coperti attualmente liberi, situati nel mercato di Viale Lazio – il mercato di Campo dell’Oro – con concessioni della durata di dieci anni.

I box disponibili verranno assegnati tramite procedura pubblica, nel rispetto del Testo Unico del Commercio della Regione Lazio (L.R. n. 22/2019) e del Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 22 gennaio 2026.

L’assegnazione riguarda esclusivamente i posteggi coperti: per i posteggi a cielo aperto, attualmente interessati da lavori di riqualificazione dell’area, l’Amministrazione ha scelto di rinviare le assegnazioni al termine degli interventi, garantendo così condizioni adeguate ai futuri operatori. L’assessore D’Antò ha dichiarato:

«Questo provvedimento è un segnale concreto di attenzione verso il commercio locale e verso chi vuole investire nella nostra città. Il mercato del Campo dell’Oro ha un potenziale enorme e merita di essere vissuto ogni giorno: con questi bandi diamo a operatori e artigiani la possibilità di costruirci sopra un progetto serio, con una concessione stabile e regole chiare. Il nostro obiettivo è che quei box tornino a essere pieni e animati, perché un mercato che funziona fa bene all’intero quartiere e all’economia cittadina».