Al via domani a Tolfa le finali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, oltre 7mila studenti partecipanti • Terzo Binario News

Al via domani a Tolfa le finali nazionali della 17’ “Olimpiadi della Cultura e del Talento”, il concorso nazionale per studenti delle scuole superiori che ha visto, da dicembre, oltre 7 mila studenti partecipanti, da tutta Italia.

Le 33 squadre finaliste si sfideranno in una 4-giorni a Tolfa, con prove all’insegna della preparazione accademica, ma anche del talento e delle performances artistiche che valorizzano il talento dei ragazzi.

Tolfa, cittadina collinare a nord di Roma, si trasformerà anche quest’anno in “un vero e proprio campus all’aperto, con mille attività organizzate per rendere speciale il soggiorno dei brillanti finalisti”, assicura la Sindaca, Stefania Bentivoglio.

“Un’iniziativa fantastica, sprint che ha coinvolto in 27 anni quasi 100.000 giovanissimi partecipanti. Ogni anno aumenta livello e vivacità culturale di questi campioni che sono una speranza contagiosa per il futuro del nostro Paese” ha commentato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e Presidente onorario delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento” che anche quest’anno, tra l’altro, ospiterà a Montecitorio i vincitori delle prove di educazione civica.