Su Valdambrini assemblea a Santa Marinella il 16 gennaio alle 16:30 • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale ha indetto un’assemblea pubblica in relazione agli interventi in zona Valdambrini. L’incontro si svolgerà giovedì 16 gennaio alle ore 16:30 presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli” in via Cicerone, 25.

L’invito è rivolto ai rappresentanti dei residenti, dei commercianti e di tutti gli operatori del quartiere, dove i primi di novembre sono iniziati i lavori di adeguamento e ammodernamento della rete idrica di ACEA ATO 2“, eseguiti dalla società Cebat spa.

“Si è deciso di organizzare un incontro pubblico per dare le giuste informazioni ai cittadini e ai titolari delle attività sul tipo di intervento che si sta eseguendo, dettagli, tempistica e modalità- ha spiegato l’assessore ai LL.PP. Andrea Amanati- In particolare, sarà nostra cura sottoporre all’attenzione dei presenti le iniziative che interesseranno la viabilità del quartiere, che subirà delle variazioni di pari passo con gli interventi che si andranno ad eseguire.

Voglio dire fin da subito- ha sottolineato il Vicesindaco- che è nostra intenzione fare in modo che i lavori durino il minor tempo possibile per ridurre i disagi ai cittadini”.

“E’ importante sapere che si tratta di una delle opere più importanti per la città, necessaria e molto attesa- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei- Verrà realizzato una nuova rete idrica che andrà a sistemare una volta per tutte il servizio del quartiere, migliorando la portata dell’acqua e incidendo sui fenomeni di dispersione”.

Alla riunione saranno presenti i responsabili di Acea Ato2 e della società esecutrice dei lavori.

In questi giorni si sta provvedendo alla potatura e pulitura del parco degli eucalipti, che consentirà di ampliare l’area di manovra e circolazione dei veicoli e dei mezzi di servizio.