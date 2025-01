A Santa Marinella c'è il mare forza 6, sommersa la Pescatori Ostia • Terzo Binario News

I rossoblù soli in testa a +4 su Ostiantica e Grifone

Il vento sullo stadio Fronti fa volare il Santa Marinella che ne fa sei alla Pescatori Ostia che non solo è sempre più primo in classifica ma che sale a +4 sulle inseguitrici Ostiantica e Grifone Gialloverde.

È stata una domenica ottima sotto tutti i punti di vista per i rossoblù, che hanno avuto ragione di una compagine scorbutica e che soprattutto hanno approfittato dei risultati delle altre concorrenti e ora l’inseguimento alla “lepre santamarinellese” si fa sempre più interessante.

Nella 17esima e terzultima giornata di andata del girone A di Promozione, in via delle Colonie è arrivata una Pescatori retrocessa dall’Eccellenza che però non disdegna gioco duro e palla a terra. Mister Daniele Fracassa mette in campo la formazione attesa con l’unica variazione fra i pali visto che esce Enrico Antonelli e mette i guanti Simone Notari.

Nonostante nella prima metà di gara i padroni di casa giochino con il vento di grecale in faccia, ci provano già al 6’ con Trincia ben imbeccato da Cerroni che si fa smorzare il tiro. Due minuti e replicano i pescatori a destra con un’azione palla a terra in cui Grappasonni manca l’appuntamento da pochi passi. Al 12’ ci prova Gaudenzi e poi Tabarini ma si fa chiudere in area. Mal di poco perché la lancetta dei minuti non compie neanche un giro e arriva l’1-0: da un angolo generato da una parata eccellente da Spezzi su su Andriani che stava per combinare un pasticcio, Cerroni di testa la mette all’angolo impossibile. Spezzi ci arriva ma con un attimo di ritardo e la palla, senza arrivare alla rete, oltrepassa la linea. La rete mette in discesa la strada verso il successo, perché si generano altre occasioni. Al 25’ assist di Cerroni per Tabarini che fa sponda su trincia ma la conclusione è debole. Il numero 11 rossoblù sta per prendere la mira giusta e dopo quattro minuti un cambio d fronte con Gaudenzi e Tabarini porta quest’ultimo al tiro ma Spezzi c’è. Al 35’ il 2-0 è anche il centro più bello di giornata: l’accelerazione a destra di trincia è bruciante e appena dentro l’area spara un diagonale secco a filo d’erba che non lascia scampo al numero 1 ospite. Un minuto e Tabarini manca il 3-0 a porta vuota dopo aver salta il portiere visto che si fa chiudere alla disperata da Marchetti. Un minuto e ci prova Gaudenzi, tiro respinto, allora tocca a Cerroni che prende in pieno la traversa. Unico sussulto lidense durante il recupero con un colpo di testa di Valentini che da posizione ghiotta non crea problemi a Notari.

Nella ripresa tris di Tabarini al 7’ che dalla linea laterale sulla tre quarti spara verso la porta, nessuno tocca e la sfera si insacca. Poco dopo, stessa posizione e stesso tiro ma palo sfiorato. Il 4-0 è di Trincia all’11’ con un rasoterra dal limite dell’area. Se fino a quel momento non era uscito neanche un giallo, viene espulso Tiberi per un fallo a palla lontana su Trincia. Poi la doppietta di Tabarini nella specialità dello slalom con portiere saltato e centro di Brutti per il 6-0 anche lui in contropiede.

Come si accennava in classifica il Santa Marinella sale a 36 punti, tallonato dall’Ostiantica – fermato sull’1-1 ad Aranova dal Borgo Palidoro di Paolo Caputo – e dal Grifone Gialloverde entrambi a 32 ma l’undici delle Fiamme Gialle domenica prossima dovrà osservare il turno di riposo mentre i rossoblù saranno ospiti dell’Atletico Capranica.