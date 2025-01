Parcheggio selvaggio e buche, la segnalazione dalla Nona di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Scrivo in qualità di cittadino profondamente preoccupato per la crescente situazione di degrado urbano che affligge Civitavecchia, in particolare a causa della diffusione incontrollata dei parcheggi selvaggi, anche in zone pedonali.

Negli ultimi tempi, ho assistito con crescente disappunto all’occupazione abusiva di marciapiedi, attraversamenti pedonali e persino aree pedonali da parte di veicoli, spesso in totale indifferenza delle normative vigenti.

Questa situazione non solo deturpa il decoro urbano e rende difficoltoso il transito pedonale, ma pone anche a rischio la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare di anziani, bambini e persone con disabilità.

È evidente l’assenza di controlli efficaci da parte dell’amministrazione comunale, che sembra aver sottovalutato la gravità del problema.

L’inadeguatezza dei servizi di vigilanza e la mancanza di deterrenza nei confronti dei trasgressori stanno alimentando un circolo vizioso di illegalità, con conseguenze sempre più negative per la vivibilità della nostra città.

Riporto come casi limite:

– Piazzetta Santo Spirito: parlo dell’area pedonale difronte il palazzo ATER della NONA che ormai è continuamente usato come parcheggio. I residenti prima di uscire dal portone, nonostante sia un area pedonale, debbono stare attenti alle auto che passano ad alte velocità;

– Via Carlo Calisse angolo Via Frangipane: qui “giace” da agosto 2024 una buca ricoperta in terra e transennata con birilli.

Ritengo fondamentale che l’opinione pubblica sia informata su questa emergenza e che le istituzioni competenti adottino misure concrete per ripristinare l’ordine e la sicurezza nelle nostre strade”.

Lettera firmata

