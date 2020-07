Stupro a Testaccio: solidarietà del Municipio I, "vicini alla ragazza" - Terzo Binario News

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla ragazza aggredita e stuprata a Testaccio. Siamo vicine a questa giovane donna che ha avuto la forza di denunciare subito e di reagire chiamando le forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente con solerzia e hanno fermato l’aggressore”. Così in una nota congiunta la la presidente, Sabrina Alfonsi e la Giunta del Municipio I.

“Un ennesimo episodio di violenza contro le donne, in pieno giorno, che ci impone una volta di più di lavorare sia sul piano legislativo per punire la violenza di genere sia su quello sociale, per catalizzare un cambiamento culturale che induca tutti a pensarsi non uguali ma pari, in termini di diritti, doveri, opportunità, libertà di scelta”.

“Come Giunta del Municipio I, composta in numero eguale di donne e uomini, siamo vicini a questa ragazza coraggiosa”.

La vittima, martedì 21 luglio, è stata costretta a un rapporto orale all’uscita del supermercato, in via Giovanni Branca. Un 50enne, pregiudicato, è stato arrestato per violenza sessuale.

La donna, uscita dal negozio, è stata sorpresa dall’uomo – impiegato nell’attività commerciale- che l’ha obbligata a un rapporto orale e ha tentato anche di costringerla a un rapporto completo. La donna è riuscita a divincolarsi, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.