Violentata all'uscita del supermercato: arrestato un 50enne - Terzo Binario News

Costretta a un rapporto orale, l’uomo è finito in carcere

di Claudio Bellumori

Costretta a un rapporto orale all’uscita del supermercato. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a Testaccio, in via Giovanni Branca. Un 50enne, pregiudicato, è stato arrestato per violenza sessuale.

La vittima, uscita dall’esercizio commerciale, è stata sorpresa dall’uomo, che l’ha obbligata a un rapporto sessuale e ha tentato anche di costringerla a un rapporto completo. La donna è riuscita a divincolarsi.

Sul posto la Polizia: il 50enne è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.