Incendio a Fiumicino: a fuoco discarica abusiva in via Costalunga - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Fiumicino nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. A bruciare una discarica abusiva – all’interno di una proprietà privata – in via Costalunga, all’incrocio con via della Scafa.

Secondo quanto riferito, erano presenti sia eternit sia materiale tossico e inquinante. Il rogo è stato spento dalla Protezione civile (Associazione Nuovo domani) e dai pompieri. Alla Polizia locale il compito di effettuare gli accertamenti del caso.

Sempre oggi un’altra discarica abusiva (con bombole del gas, calcinacci, vernici) è stata avvolta dalle fiamme in zona Passo della Sentinella. Un cantiere nautico è stato lambito dal rogo ma non è risultato particolarmente danneggiato, grazie al tempestivo intervento della ProCiv locale.