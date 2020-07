Stazione Fs nel porto di Civitavecchia, da Confcommercio l’ennesima bocciatura - Terzo Binario News

Il presidente Luciani: “Ulteriori danni al già agonizzante tessuto economico e produttivo del territorio”

Arriva l’ennesima bocciatura al progetto dell’Autorità di Sistema portuale di Civitavecchia di potenziare l’ultimo tratto ferroviario con una stazione all’interno della stessa area portuale. Stavolta è Confcommercio a gridare il proprio ‘no’ all’accordo stipulato con Rete Ferroviaria Italiana Spa.

“Se l’Autorità portuale compiesse questa scelta scellerata – dichiara il presidente di Confcommercio Civitavecchia, Graziano Luciani – non farebbe altro che produrre ulteriori danni al già agonizzante tessuto economico e produttivo del territorio. Sparirebbero così infatti anche quei pochi turisti che vediamo passeggiare di tanto in tanto per le nostre vie”.

Ricordiamo che l’intesa, denominata ‘Sviluppo e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria nel porto di Civitavecchia’, prevede nuove connessioni fra l’area portuale e la stazione della città, necessarie alla realizzazione nel porto della piastra logistica dell’Italia Centrale. Gli interventi previsti riguardano attività di manutenzione straordinaria finalizzate all’incremento della sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra la stazione e il porto e la realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale.