Stasera l’Italia sfida la Macedonia, vittoria obbligatoria per sognare i Mondiali in Qatar - Terzo Binario News

In caso di vittoria azzurra, martedì la finalissima contro la vincente tra Portogallo e Turchia

Tornano a riunirsi gli azzurri del Commissario Tecnico Roberto Mancini. La nazionale italiana di calcio, dopo il grande trionfo ad Euro 2020, con la vittoria ai rigori contro l’Inghilterra proprio in suolo britannico, è chiamata a superare un ostacolo, apparentemente non insormontabile ma da non sottovalutare.

Il girone di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 ha visto gli azzurri infatti complicarsi la vita da soli, con una serie di pareggi che hanno rallentato la corsa azzurra al Mondiale e la conseguente vittoria del girone da parte degli ostici elvetici guidati da Murat Yakin.

Questa sera, riflettori e speranze tutte puntate sul Renzo Barbera di Palermo, dove alle ore 20:45 l’Italia scenderà in campo nella semifinale dei play-off contro la Macedonia, squadra coriacea, con un tasso tecnico ovviamente inferiore rispetto agli azzurri ma assolutamente da non sottovalutare.

L’Italia ha il vantaggio tecnico e quello del campo, infatti giocherà in casa. La Macedonia, la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Gli azzurri si avvicinano alla partita con lo spauracchio di non fare la stessa figuraccia che nel 2018 portò all’esclusione dai Mondiali di Russia, la prima dopo 60anni.

L’Italia deve assolutamente andare al Mondiale: dalla vittoria di Berlino nel 2006 infatti, i nostri hanno rimediato solamente due uscite ai gironi della fase finale (in Sud Africa e Brasile) e una non qualificazione (in Russia).

In caso di vittoria contro i Macedoni, il percorso non finisce qui: l’appuntamento successivo è per martedì 29 marzo contro la vincente tra Portogallo e Turchia, da giocarsi o a Porto o a Konya.

Qualificarsi a Qatar 2022 è d’obbligo dunque per i Campioni d’Europa in carica: non farlo sarebbe un fallimento totale su tutta la linea. Staccare il biglietto per i Mondiali significherebbe che la vittoria agli Europei non è stata soltanto un’avventura, ma è stata la base per la nascita di una nazionale forte, giovane e capace di dare il via ad una nuova era calcistica italiana.

Questo l’elenco dei convocati da parte di Mister Roberto Mancini. Tra le novità, l’oriundo laziale Luiz Felipe, l’altro oriundo del Cagliari Joao Pedro e Mattia Zaccagni della Lazio, che sta ben figurando nel tridente offensivo laziale di Maurizio Sarri.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

L’appuntamento con la nazionale italiana di calcio è per questa sera alle ore 20:45 su Rai Uno.