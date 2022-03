Covid, sottovariante Omicron BA2: più trasmissibile ma non più letale - Terzo Binario News

Il dottor Ghirga riporta studi internazionali: “Vaccini, mascherine e distanziamento sempre la migliore protezione”

Cosa sappiamo sulla nuova sottovariante Omicron BA.2 che si diffonde in tutto il mondo.

Una nuova sottovariante Omicron del virus che causa la COVID-19, BA.2, sta rapidamente diventando la fonte predominante di infezioni tra i casi in aumento in tutto il mondo. Gli immunologi Prakash Nagarkatti e Mitzi Nagarkatti dell’Università della Carolina del Sud spiegano cosa la rende diversa dalle varianti precedenti.

Che cos’è BA.2 e come è correlata a Omicron? BA.2 è l’ultima sottovariante di Omicron, il ceppo dominante del virus SARS-CoV-2 che causa la COVID-19. Sebbene l’origine di BA.2 non sia ancora chiara, questa variante è diventata rapidamente la varietà dominante in molti paesi, tra cui India, Danimarca e Sud Africa e continua a diffondersi in Europa, Asia e molte parti del mondo.

La variante Omicron, ufficialmente conosciuta come B.1.1.529 del SARS-CoV-2, ha tre sottovarianti principali nel suo lignaggio: BA.1, BA.2 e BA.3. La prima sottovariante di omicron rilevata, BA.1, è stata segnalata per la prima volta nel novembre 2021 in Sud Africa.

Mentre gli scienziati ritengono che tutte le sottovarianti possano essere emerse nello stesso periodo, BA.1 è stata la principale responsabile dell’ondata invernale di infezioni nell’emisfero settentrionale nel 2021.

La prima sottovariante di Omicron, BA.1, è unica per il numero di alterazioni rispetto alla versione originale del virus: ha oltre 30 mutazioni nella proteina spike che la aiuta a entrare nelle cellule. Le mutazioni delle proteine ​​​​spike sono di grande preoccupazione per gli scienziati e i funzionari della sanità pubblica perché influenzano quanto sia infettiva una particolare variante e se è in grado di sfuggire agli anticorpi protettivi che un organismo produce dopo la vaccinazione o una precedente infezione da COVID-19.

BA.2 ha otto mutazioni uniche non trovate in BA.1 e manca di 13 mutazioni che ha BA.1. BA.2, tuttavia, condivide circa 30 mutazioni con BA.1. A causa della sua relativa somiglianza genetica ed è considerata una sottovariante di Omicron invece di una variante completamente nuova.

Perché si chiama variante “stealth”? Alcuni scienziati hanno definito BA.2 una variante “stealth” perché, a differenza della variante BA.1, manca di una particolare firma genetica che la distingue dalla variante Delta.

Sebbene i test PCR standard siano ancora in grado di rilevare la variante BA.2, potrebbero non essere in grado di distinguerla dalla variante Delta.

È più contagiosa e letale di altre varianti? BA.2 è considerata più trasmissibile ma non più virulenta di BA.1. Ciò significa che mentre BA.2 può diffondersi più velocemente di BA.1, potrebbe non far ammalare le persone.

Vale la pena notare che mentre BA.1 ha dominato il numero di casi in tutto il mondo, provoca una malattia meno grave rispetto alla variante Delta. Studi recenti dal Regno Unito e dalla Danimarca suggeriscono che BA.2 può comportare un rischio di ricovero simile a BA.1.

L’infezione precedente con BA.1 fornisce protezione contro BA.2? Sì! Uno studio recente ha suggerito che le persone precedentemente infettate con la sottovariante BA.1 originale hanno una solida protezione contro BA.2.

Poiché BA.1 ha causato infezioni diffuse in tutto il mondo, è probabile che una percentuale significativa della popolazione abbia un’immunità protettiva contro BA.2. Questo è il motivo per cui alcuni scienziati prevedono che BA.2 avrà meno probabilità di causare un’altra grande ondata.

Tuttavia, mentre l’immunità naturale acquisita dopo l’infezione da COVID-19 può fornire una forte protezione contro la reinfezione da varianti precedenti, si indebolisce contro Omicron.

Quanto sono efficaci i vaccini contro BA.2? Un recente studio preliminare che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria ed effettuato su oltre 1 milione di persone in Qatar, suggerisce che due dosi dei vaccini Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19 proteggono dall’infezione sintomatica da BA.1 e BA.2 per diversi mesi prima di scendere a circa il 10 per cento.

Una dose di richiamo, tuttavia, è stata in grado di elevare nuovamente la protezione vicino ai livelli originali. È importante sottolineare che entrambi i vaccini erano efficaci dal 70 all’80% nel prevenire il ricovero o la morte e questa efficacia è aumentata ad oltre il 90% dopo una dose di richiamo.

Quanto dobbiamo essere preoccupati? L’aumento di BA.2 in alcune parti del mondo è molto probabilmente dovuto a una combinazione della sua maggiore trasmissibilità, dell’immunità calante delle persone e dell’allentamento delle restrizioni COVID-19.

I dati del CDC (USA) suggeriscono che i casi di BA.2 sono in costante aumento, costituendo il 23% di tutti i casi negli Stati Uniti all’inizio di marzo. Gli scienziati stanno ancora discutendo se BA.2 causerà un’altra impennata negli stessi Stati Uniti. Sebbene nei prossimi mesi possa esserci un aumento delle infezioni da BA.2, l’immunità protettiva dalla vaccinazione o da precedenti infezioni fornisce una difesa contro malattie gravi.

Ciò potrebbe rendere meno probabile che BA.2 provochi un aumento significativo dei ricoveri e dei decessi. Se ci sarà un’altra ondata devastante dipende da quante persone sono vaccinate o sono state precedentemente infettate da BA.1. È più sicuro generare l’immunità da un vaccino, tuttavia, che da un’infezione.

Essere vaccinati, ricevere richiami, prendere precauzioni su come indossare una mascherina protettiva e mantenere il distanziamento sociale, sono i modi migliori per proteggersi da BA.2 e altre varianti.

P. Nagarkatti, Professor of Pathology, Microbiology and Immunology, University of South Carolina and M. Nagarkatti, Professor of Pathology, Microbiology and Immunology, University of South Carolina.

Science Alert. 23 MARCH 2022.