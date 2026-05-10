Sta per partire l'Euro Music Contest, il "Sanremo di Roma Sud" • Terzo Binario News

Roma si prepara ad accendere i riflettori sulla musica emergente con la prima edizione dell’EUR MUSIC CONTEST, il nuovo festival musicale ideato dai ragazzi di TGEUR in collaborazione con EUR Music Fest.

Un progetto nato per valorizzare i giovani artisti dell’EUR e di tutta Roma Sud, offrendo loro un grande palco dove presentare brani originali, scritti e composti personalmente.

L’iniziativa punta a diventare un vero e proprio “Sanremo di Roma Sud”, capace di unire musica, cultura e impegno sociale in un unico grande evento dedicato alla comunità.

Il contest non sarà soltanto una gara musicale: ogni serata sarà infatti dedicata anche a temi di forte impatto sociale, come la lotta alla violenza di genere, la sicurezza stradale e il ricordo delle vittime della strada, oltre alla valorizzazione dei progetti e delle realtà positive che operano sul territorio di Roma Sud.

Grande entusiasmo accompagna questa prima edizione, sostenuta da partner di rilievo come Euroma2, che premierà i vincitori con gift card dedicate; Sanremo New Talent, il prestigioso concorso canoro guidato dal patron Devis Paganelli, che farà parte della giuria mettendo in palio un premio esclusivo; e La Notte Bianca dell’EUR, che ospiterà le esibizioni dei primi tre classificati.

Il programma

L’EUR MUSIC CONTEST si svolgerà presso EUR Music Fest secondo il seguente calendario:

14 maggio: inaugurazione ufficiale dell’evento, esibizione dei primi 30 artisti e presentazione della giuria e del sistema di votazione;

21 maggio: seconda serata con altri 30 artisti in gara e focus sulla sensibilizzazione contro discriminazione e violenza di genere;

28 maggio: nuova serata dedicata alle vittime della strada e alla promozione della sicurezza stradale;

4 giugno: finalissima con i 15 artisti selezionati, premiazioni e spazio alle iniziative positive del territorio.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito per tutte le serate. Apertura dalle ore 18:30, inizio spettacoli alle 19:30 e conclusione entro le 23:00. La location metterà inoltre a disposizione un’area food & beverage attiva per tutta la durata dell’evento.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione anticipata per garantire la migliore gestione degli accessi.

Sistema di votazione

La classifica finale sarà determinata attraverso un sistema misto:

50% voto della giuria;

40% voto del pubblico presente sul posto;

10% voto social.

La giuria valuterà gli artisti in base a cinque categorie: testo, vocals, performance & look, interpretazione e originalità.

Anche il pubblico potrà partecipare attivamente votando tramite QR Code e modulo Google dedicato, mentre il voto social sarà basato sulle interazioni ricevute dai post pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del contest.

Giuria, presentatori e premi

Tra i membri della giuria figurano:

Devis Paganelli

Giovanni Zaralli

Miele Gullì

Serena Verdone

Giuseppe Troncone

A condurre le serate saranno:

Marcello Perazzolo

Donato Leoni

Oltre ai premi per i primi tre classificati, saranno assegnati riconoscimenti speciali per:

Miglior Brano Musicale;

Miglior Testo Musicale;

Miglior Performance e Look.

Previsto anche un importante premio speciale: un contratto editoriale gratuito per un brano inedito, comprensivo di distribuzione e promozione a cura della LaLa Label, consegnato personalmente da Sara Lauricella.

L’organizzazione ha inoltre voluto ringraziare tutto lo staff di TGEUR, i presentatori e Janira, responsabile del team riprese che documenterà l’intera manifestazione.

Con l’EUR MUSIC CONTEST, musica e impegno sociale si incontrano finalmente nel cuore di Roma Sud, dando spazio ai giovani talenti e alla voglia di costruire una comunità più unita e consapevole.

Per aggiornamenti e contenuti dell’evento:

Instagram: @tgeur

Instagram: @eurmusiccontest

Firma: UFFICIO FDR