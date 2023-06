Sport a scuola, al "Marconi" di Civitavecchia concluso il "Progetto Tokyo 2020" • Terzo Binario News

“Compagni di banco” è il nome della squadra creatasi per diffondere e ampliare l offerta formativa sportiva presso i licei scientifici sportivi statali Laziali.

Nato tra un concreto e virtuoso lavoro tra le diverse Istituzioni del Lazio quali: Regione Lazio, CONI Lazio, CIP Lazio, Ufficio Scolastico Romano e Federazioni Sportive Nazionali attraverso i propri Comitati Regionali del Lazio, ha permesso attraverso le federazioni sportive di diffondere per ogni Liceo due discipline olimpioniche.

Il “Progetto, Tokyo 2020, è stato sviluppato per Promuovere le discipline Olimpiche e Paralimpiche, la cui finalità è quella di ampliare e sviluppare l’offerta formativa dei Licei Scientifici Statali ad indirizzo sportivo, nei quali si prospetta una nuova visione della formazione.

Ovvero nel superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, dall’educazione formale, non formale e informale che insieme all’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo.

Il progetto prevede anche le attività sportive e di progettazione destinate a persone con disabilità ipovedenti o cieche, coinvolgendo anche atleti olimpici e squadre nazionali.

L’ Istituto Marconi di Civitavecchia ha scelto due sport tra i più storici di Civitavecchia (Ciclismo e Boxe) la cui città ha da sempre avuto un intimo legame con i suoi campioni seguendoli nelle loro performance.

Per il Ciclismo come non ricordare le grandi imprese dei Fratelli Petito Roberto e Giuseppe, cosi come nella boxe grandi atleti come Emilino Marsili i fratelli Branco e i campioni del passato come Tamagnini .

Nella Boxe il maestro Mario Massai insieme all atleta Emiliano Marsili hanno fatto conoscere ai ragazzi la bellezza di questo sport sia in aula che in palestra coinvolgendo i ragazzi nei training

Nel Ciclismo Il Prof Fabio De Siati già Tecnico FCI durante le lezioni in aula ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti metabolici e neuromuscolari richiesti in questo sport, sull’utilizzo dei diversi strumenti di misura utilizzati nella valutazione funzionale del ciclista.

La parte pratica è stata sviluppata con il supporto tecnico di due tecnici della Tirreno Bike di Cerveteri Giada Basilio e Gianluca Cappozzi, presso il Parco Martiri delle Foibe di Civitavecchia (Uliveto) che hanno saputo coinvolgere i ragazzi con percorsi abilità e gare a staffette tra squadre.

Un ringraziamento particolare è rivolto ai professori Paola Cenciarini e Maurizio Muneroni da sempre attenti ai bisogni educativi dei propri studenti ai quali offrono giornate di sport sempre più diversificate e coinvolgenti.